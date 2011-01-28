Прямой эфир

Снежный шторм в США: уровень снега достигает 60 см

28 января 2011 10:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Снежный шторм парализовал северо-восточную часть США.

Уровень осадков в некоторых регионах достигает 60 сантиметров. В Нью-Йорке из-за снегопада введен режим чрезвычайной ситуации: закрыта для посещения туристов Статуя Свободы, отменены занятия в школах, не работают многие правительственные учреждения и федеральный суд.

Нарушено авиасообщение. В Вашингтоне и на севере штата Вирджиния без света остались сотни тысяч домов.

Непростая ситуация и на автотрассах: количество ДТП исчисляется сотнями. Из-за километровых пробок многие водители приехали домой только под утро. На расчистку дорог выведена вся спецтехника. Однако ситуация до сих пор остается сложной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

Фото. Снежный шторм в США

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теракт в Домодедово: первые похороны москвичей, погибших при взрыве, пройдут сегодня в Москве
28 января 2011 07:53

Теракт в Домодедово: первые похороны москвичей, погибших при взрыве, пройдут сегодня в Москве

Пожар на минской ТЭЦ -2
27 января 2011 19:53

Пожар на минской ТЭЦ -2

На юге Японии началось извержение вулкана Синмоэ
27 января 2011 14:07

На юге Японии началось извержение вулкана Синмоэ