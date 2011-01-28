Снежный шторм в США: уровень снега достигает 60 см

Снежный шторм парализовал северо-восточную часть США.

Уровень осадков в некоторых регионах достигает 60 сантиметров. В Нью-Йорке из-за снегопада введен режим чрезвычайной ситуации: закрыта для посещения туристов Статуя Свободы, отменены занятия в школах, не работают многие правительственные учреждения и федеральный суд.

Нарушено авиасообщение. В Вашингтоне и на севере штата Вирджиния без света остались сотни тысяч домов.

Непростая ситуация и на автотрассах: количество ДТП исчисляется сотнями. Из-за километровых пробок многие водители приехали домой только под утро. На расчистку дорог выведена вся спецтехника. Однако ситуация до сих пор остается сложной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».