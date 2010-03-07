Снежная лавина погребла двух человек на Колыме – одному удалось спастись

– Снежная лавина накрыла двух работников колымского рудника «Галимый», одному из них удалось выбраться на поверхность, поиски второго ведутся, – сообщила РИА «Новости» начальник отдела информации Главного управления МЧС России по Магаданской области Ольга Кравчук.

– Чрезвычайное происшествие произошло в субботу вечером. Двое работников рудника «Галимый» Омсукчанского района, возвращаясь в поселок, решили пройти не по дороге, а более коротким путем через гору. Когда они достигли вершины, снежный «козырек» надломился и спровоцировал сход небольшой лавины. Оба работника оказались под снегом. Одному из них удалось выбраться и спастись, поиски второго продолжились до глубокой ночи и возобновились утром, – уточнила собеседница агентства.



По ее словам, сообщение о поисках человека под снежным покровом поступило спасателям глубокой ночью. Не смотря на это, в Магадане по тревоге был поднят отряд спасателей в 23 человека и направлен на поиски.

– От Магадана до рудника «Галимый» – 608 километров. Отряд уже на подходе к поселку и в течение часа должен приступить к поиску человека, – уточнила Кравчук.