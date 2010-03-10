Снежная лавина накрыла белорусских туристов в Мурманской области России

Трагедия произошла 8 марта в одном из горных массивов. Под снегом оказались четыре человека, двоим молодым людям удалось спастись. На месте происшествия уже работают российские спасателей. Однако, их работу затрудняет плохая погода, а также тот факт, что ЧП произошло в одном из самых труднодоступных районов.

Ближайший населенный пункт находится в 15 километрах от места схода лавины. Пока четыре человека, среди которых две девушки, считаются пропавшими без вести.

О состоянии здоровья двоих молодых людей нашему телеканалу рассказал по телефону заместитель начальника управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Мурманской области – Михаил Бутенков:

– Четыре человека считаются пропавшими без вести. Состояние двоих молодых людей, которым удалось спастись, удовлетворительное. Оба они отправились с поисковой группой, чтобы показать район, в котором они находились. Сейчас, группа в составе 20 человек приступила к поиску.

В предгорье Хибин Мурманской области группа из 6 человек прибыла 3 марта. Белорусские туристы не зарегистрировались в поисково-спасательном отряде, как того требуют меры безопасности.

После схода лавины, двое парней, которые выбрались из-под снега, пытались самостоятельно найти своих товарищей. Однако, после безуспешных попыток они направились в ближайший райцентр за помощью, куда добрались лишь к вечеру 9 марта.

Уже создан оперативный штаб и предпринимаются все меры по спасению белорусов. С представительством МИД России в Мурманской области, МЧС и другими структурами в постоянном контакте сотрудники консульской службы белорусского внешнеполитического ведомства. Сейчас наши дипломаты устанавливают личности туристов.

Виталий Сливка, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в России:

– В МЧС по Мурманской области создан оперативный штаб. Туристы из Беларуси вышли в лыжный поход не зарегистрировавшись, как это положено в такой ситуации. Все они уроженцы города Бреста. Личности граждан Беларуси, которые оказались в этом районе и попали в беду, установлены. Через МИД Беларуси, найдены контакты, о случившемся сообщено родственникам. Консульский отдел посольства оказывает всю необходимую в этой ситуации помощь гражданам Республики Беларусь.