Снежная буря оставила без света более миллиона американцев

Ледяной шторм так нагрузил электропровода, что обрывы на высоковольтных линиях теперь на огромной территории – от штата Мэн до Пенсильвании.Сначала дождь и мокрый снег, потом мороз, и на северо-востоке Америки наступил коллапс. В некоторых штатах власти даже объявили чрезвычайное положение. Практически все дороги в месте стихийного бедствия завалены упавшими деревьями. Некоторые населенные пункты отрезаны от остального мира. Службы спасения пока не берутся устанавливать сроки, в которые они смогут восстановить линии электропередач. По их мнению, расчистить дороги от снежных заносов и деревьев, возможно, удастся до понедельника.



Метели бушуют и в Австрии. Под тяжестью снега рвутся провода линий электропередачи. Более трех тысяч домов остались без света. Схожая ситуация во Франции. Тем временем из Словении поступает информация о наводнении. По всей стране затоплены десятки дорог. Сообщение между многими населенными пунктами невозможно.



А вот Рим наводнение миновало. Этой ночью уровень воды в Тибре достиг 12-ти с половиной метров. Это рекорд за последние десятилетия. Однако использовать заготовленные мешки с песком, чтобы защитить набережные, не пришлось. Вода спала. Впрочем, центр Рима до сих пор частично недоступен из-за подтоплений. Ущерб от стихии оценивают в несколько миллионов евро.