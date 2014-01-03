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Снегопады в США: отменено около 5 тысяч авиарейсов, возросло количество ДТП

03 января 2014 07:09
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Новости США. На северо-востоке США сильнейшая снежная буря парализовала работу аэропортов. Из-за непогоды отменены более пяти тысяч авиарейсов. Вносить коррективы в работу пришлось воздушным гаваням Чикаго, Ньюарка, Кливленда и Бостона. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о вылетах, прежде чем отправляться в дорогу. Жителей городов, оказавшихся во власти снежной стихии, просят по возможности воздержаться от поездок.

Число аварий в связи с заносами резко возросло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в штате Нью-Гэмпшир столкнулись сразу девять автомобилей. Улучшения погоды, по данным метеорологов, в ближайшее время не предвидится.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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