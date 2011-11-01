Снегопады в США оставили без света 4 миллиона человек, 12 - погибли

Несколько дней подряд на юго-западе Соединенных Штатов не прекращаются сильные снегопады. Без света до сих пор остаются около 2 миллионов американцев. Обесточенные светофоры и снежные заносы стали причиной сотен автомобильных аварий и километровых пробок.

Нарушено железнодорожное сообщение, отменены и задержаны тысячи авиарейсов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Президент США объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Коннектикут, который серьезно пострадал от снежного шторма.