Снегопады в США и Канаде: без света – около 500 тысяч американцев, отменено около 4 тысяч авиарейсов

В США и Канаде погода испортила Рождество. Ледяные дожди, снегопады, торнадо – не самые желанные подарки в новогодние праздники. В результате на севере США практически парализовано транспортное сообщение. Из-за мокрого снега и сильного ветра резко возросло количество ДТП. При свечах встречали Рождество около полумиллиона американцев. Света у них в домах нет до сих пор.

Непростая ситуация и в Канаде. На чемоданах встретили праздник многочисленные туристы и местные жители. В канадских аэропортах отменено около 4 тысяч авиарейсов.

Однако это не самые печальные последствия стихии. По последним данным, жертвами ненастья в двух странах стали уже около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.