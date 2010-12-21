Снегопады в Европе: люди ночуют в аэропортах

В Германии из-за большого количества выпавших осадков практически полностью парализован международный аэропорт Франкфурта-на-Майне. Для расчистки взлетно-посадочных полос задействована вся техника.

Непростая ситуация и в британском «Хитроу». В воздушных гаванях в плену несколько тысяч пассажиров.

Транспортный хаос также затронул и железнодорожное сообщение. Из-за сильного обледенения введены ограничения на движение скоростных поездов, многие рейсы отменены. Сотни пассажиров вынуждены ночевать на автобусных станциях и железнодорожных вокзалах.

Сложные погодные условия нарушили железнодорожное движение между Лондоном и Парижем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Во Франции из-за снега перекрыты некоторые автотрассы. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в ближайшие несколько дней.