Снегопады в Европе: люди ночуют в аэропортах

Непростая ситуация и в британском «Хитроу». В воздушных гаванях в плену несколько тысяч пассажиров.
Транспортный хаос также затронул и железнодорожное сообщение. Из-за сильного обледенения введены ограничения на движение скоростных поездов, многие рейсы отменены. Сотни пассажиров вынуждены ночевать на автобусных станциях и железнодорожных вокзалах.
Сложные погодные условия нарушили железнодорожное движение между Лондоном и Парижем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Во Франции из-за снега перекрыты некоторые автотрассы. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок в ближайшие несколько дней.