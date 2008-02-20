Снегопады парализовали северокавказский регион

Самая сложная ситуация в Северной Осетии. Снежная лавина унесла жизни трех человек, 80 заблокированы под многотонной толщей снега.

Сейчас прокладывают дорогу для эвакуации людей. Стихия лишила электричества и большую часть Абхазии. Без света остается столица республики - Сухуми - и западные районы. Практически парализован весь транспорт. Не работают школы и детские сады.

Такого снега здесь не видели последние 20 лет. Ну, а в будущей Олимпийской столице обесточено несколько поселков. Дорогу на Красную Поляну накрыло двумя лавинами. Синоптики не исключают возможность схода новых лавин. Сейчас в городе объявлено штормовое предупреждение.

Такое небывалое количество снега в Сочи выпало впервые за 10 лет. В горных районах стихия привела к отключению света и блокированию дорог. Из-за сильного снегопада и ветра закрыт Международный аэропорт. Несколько крупных районов города остались без электричества.

На месте схода лавины продолжают работать дорожные бригады. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Однако во всем районе сохраняется штормовое предупреждение и вероятность повторного схода лавин все еще велика.

Подобное предупреждение распространяется не только на жителей курорта, но и туристов, которых немало даже в зимний сезон. Отдыхающие единственной в Сочи белорусской здравницы отделались легким испугом. Снежные заносы и шквалистый ветер не нарушил санаторного режима . А редкая возможность увидеть заснеженные пальмы и сугробы, возможно, даже увеличит количество любителей экзотики

За последние сутки это уже вторая лавина, обрушившаяся на Сочи. В результате схода снега на автодорогу Адлер - Красная Поляна минувшей ночью был заблокирован участок между тоннелями. К настоящему времени он уже расчищен. А в Северной Осетии 80 работников Зарамагской ГЭС оказались в снежной ловушке из-за лавин, сошедших на Транскавказскую автомагистраль. Где ожидать новую опасность пока не известно.

Последствия стихии в Сочи ликвидируют 16 бригад и около 20 единиц спецтехники. Частично восстановлена подача электричества в школах, больницах и котельных города, а также в большинстве населенных пунктов. Свет в остальные дома сочинчев обещают вернуть уже к завтрашнему утру.

