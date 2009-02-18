Снегопады и сложная обстановка на дорогах привели к росту аварий в республике

Только за минувшие сутки погибли 11 человек, 20 ранены. Серьезное ДТП произошло в Гродно. На мосту столкнулись легковой автомобиль и МАЗ. Водитель "Опеля", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с многотонным грузовиком. Удар был настолько сильным, что иномарку буквально раздавило. 19-ти летний водитель погиб на месте. Основной причиной трагедии, по мнению инспекторов, стала неопытность водителя легковой машины. Молодой человек получил права всего четыре месяца назад. Причем, сделать это ему удалось лишь с восьмой попытки.