Снегопад в США: отменены более 4 тысяч авиарейсов, без электричества – 350 домов

Новости США. Мощные снегопады практически полностью парализовали жизнь на северо-востоке США. В пяти штатах атлантического побережья введен режим чрезвычайного положения. Отменены свыше четырех тысяч авиарейсов. Прекращено железнодорожное сообщение между Нью-Йорком и Бостоном.

Без электричества из-за разгула стихии остались 350 тысяч домов. Большинство отключений пришлось на штат Массачусетс.

Снегопад привел к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям. Самая крупная авария произошла в штате Мэн, где столкнулись 19 автомобилей. Многие дороги закрыты.

По прогнозам синоптиков, снежный шторм будет терзать Восточное побережье США еще сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.