Снегопад в Гомельской области обесточил 83 населённых пункта

На протяжении всего дня в регионе под непрекращающимся снегом энергетики приводили системы в порядок. Работы продолжаются и сейчас.

К наступлению тёмного времени суток обесточенными все еще оставалось свыше 30 населённых пунктов. Первыми снежное дыхание циклона, пришедшего со средиземноморья, ощутили на себе жители Добрушского и Гомельского районов. В считанные часы здесь выпала декадная норма осадков. Правда, светлее от снега на дворе сельским жителям не стало. За одну только ночь снегом завалило 5 районов области. Свыше восьмидесяти населённых пунктов остались без электроснабжения.

В усиленном режиме работают сегодня и коллеги белорусских энергетиков в России и Украине. 4 линии, снабжающие приграничные регионы белорусской электроэнергией, до сих пор не введены в строй из-за сильных повреждений на территории соседних стран. Остаются без электричества и жители 30 белорусских населённых пунктов. Не менее напряжённый график и у дорожных служб. В самом Гомеле, который засыпало 25-сантиметровым слоем снега, работы начали ещё ночью.

Безопасность движения удалось обеспечить и на основных автомобильных магистралях Гомельщины. Интенсивность движения на них не снизилась, повышения уровня аварийности так же не произошло.

По данным синоптиков циклон вызвавший снегопад уже смещается на север. Снег на Гомельщине должен прекратиться в ближайшие часы. Уже завтра прогноз обещает всего лишь переменную облачность.