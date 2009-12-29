Снегопад оставил без света сотни населенных пунктов в Беларуси

От сильного снегопада и ветра наиболее пострадали Брестская, Гомельская и Могилевская области.

Без электроснабжения к утру было 360 населенных пунктов, большинство на Гомельщине. В том числе в этом регионе обесточены 4 больницы, 16 детских садов и 14 средних школ. К порывам линий электропередачи привело налипание влажного снега на высоковольтные провода. Восстановительные работы продолжаются, работают десятки бригад энергетиков. Без света в Гомельской области еще более 100 населенных пунктов.

А жители Брагинского района остались еще и без связи. По техническим причинам с 9 утра невозможно было дозвониться до экстренных служб. Причем, ни с городского, ни с мобильного телефонов. Чтобы своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации, районное подразделение МЧС выставило в населенных пунктах дозоры. Но уже в 12.30 связь восстановили.

В Брестской области без света оказалось около 200 населенных пунктов. Наиболее пострадавшие – Ивацевичский, Лунинецкий, Барановичский и Дрогичинский районы. Сейчас 70 аварийных бригад ведут восстановительные работы. На помощь энергетикам пришли сотрудники МЧС и лесхозов.

Андрей Медников, заместитель главного инженера РУП «Бресэнерго»:

– Наиболее пострадали Березовский, Ивацевичский, Пиский и Лунинецкий районы. Утром работало 33 бригады. Сейчас – порядка 70 бригад. Восстановление идет в рабочем порядке.