SMS-сообщение привело к столкновению поездов в бостонском метро

Два поезда столкнулись на Зеленой ветке бостонского метро между станциями Park Street и Government Center. Один из них врезался в ехавший впереди состав, когда тот остановился на красный сигнал светофора, сообщают информагентства.

Инцидент произошел в пятницу вечером. По последним данным, травмы получили 20 человек. Их жизни в настоящее время ничто не угрожает.

На допросе 24-летний машинист одного из столкнувшихся поездов признался, что в момент столкновения был занят написанием SMS-сообщения и не заметил, что расстояние до идущего впереди поезда стало слишком маленьким. Когда машинист нажал на тормоз, было уже поздно, и произошло столкновение.

Руководство транспортного управления штата Массачусетс выразило возмущение произошедшим, подчеркнув, что водителям всех видов общественного транспорта строжайше запрещено пользоваться во время работы мобильными телефонами и какими-либо другими электронными устройствами. Если в ходе расследования слова машиниста подтвердятся, он будет уволен.