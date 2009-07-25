Смолевичский экономист построила финансовую пирамиду

Друзьям и знакомым женщина обещала, что положит деньги на специальный счет. И так собрала более 140 тысяч долларов.

Финансовую пирамиду экономист Инна начала строить еще в 2006 году. Тогда от знакомой она приняла 5400 долларов, обещая положить на счет под 60% годовых. Якобы это таинственный счет, которым могут пользоваться только работники банка, никого со стороны не берут, но она может поспособствовать. Женщине она выдала липовые документы.



Первым своим вкладчикам Инна даже выдавала проценты. Что бы верили и агитировали друзей приносить деньги. Приходили к Инне в основном женщины. Принесли сначала 9000 долларов. А потом и знакомый мужчина отдал на таинственный счет 90 тысяч долларов!



В конце мая 2009-го года одна из вкладчиц решила проверить, сколько процентов накапало. Зашла в банк, и даже поспорила с сотрудниками о том, есть ли спецвклады, показала поддельные документы.



С этого момента пирамида стала рассыпаться. Пока следователями установлено шесть случаев. Но не исключено, что таких вкладчиков могло быть больше. Пострадавших просят обращаться в отделение милиции.



«Дело возбудили в июле по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере» (3-я часть 209 статьи). С женщины взята подписка о невыезде, ей предоставлена возможность вернуть все деньги», - цитирует «КП» Леонида Коржа, начальника предварительного расследования РОВД города Смолевичи.