СМИ: Убийцей Каддафи оказался 18-летний боец Ахмед Шайбани

Как заявил министр обороны Франции Жерар Лонге, удар по колонне, в которой двигался бывший ливийский лидер Маумар Каддафи, нанесли французские ВВС. После этого он был убит в столкновении с силами ПНС. Конвой из 10 машин был остановлен в тот момент, когда пытался покинуть Сирт.

Также Жерар Лонге отметил, что после того, как автомобили были остановлены, в дело вступили ливийские военные. Они и уничтожили транспортные средства, в одном из которых и находился Каддафи.

Представитель оппозиционной режиму Маумара партии «Национальный фронт спасения Ливии» заявил, что, по непотвержденным данным, экс-лидер страны был застрелен 18-летним бойцом.

Член «Фронта спасения» Мухаммед Али Абдалла разместил на своей странице в Twitter информацию о том, что «молодой человек, который убил Каддафи, – это 18-летний Ахмед Шайбани», сообщает ctv.by со ссылкой на Интернет-ресурсы.