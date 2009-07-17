СМИ ошибочно распространили информацию о смерти министра спорта Ингушетии

Сообщения о гибели Руслана Балаева в результате покушения, как оказалось, не соответствуют действительности.

Ряд агентств со ссылкой на МВД республики сообщили, что в результате обстрела в пятницу утром погибли министр спорта Руслан Балаев и его водитель Муса Чахкиев. Позже «Интерфакс» передал заявление официального представителя Следственного комитета при прокуратуре (СКП) России Владимира Маркина: – Уже установлено, что министра спорта и туризма Ингушетии Руслана Балаева в автомашине не было.



Затем и пресс-секретарь правительства республики Жанна Алмазова сообщила РИА «Новости», что покушения на министра не было. – Министр жив, здоров. Стреляли в его зама Ахмеда Чахкиева, – сказала она.

В свою очередь, советник президента Ингушетии Муса Плиев также отметил, что, вероятнее всего, в автомобиле находился замглавы Минспорта и туризма Ингушетии по фамилии Чахкиев. – Пока мы не можем выяснить, пострадал он или нет, – сказал он.



Секретарь Совета безопасности республики Алексей Воробьев сказал, что Руслан Балаев «находится в своем рабочем кабинете и выполняет служебные обязанности».



Инцидент произошел в 7:40 по московскому времени. Нападавшие скрылись. На место происшествия выехала следственная группа, ведутся поиски преступников.