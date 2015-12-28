Прямой эфир

Смертная казнь грозит мужчине, убившему женщину и ребенка в Могилевской области

28 декабря 2015 10:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жуткая трагедия в Могилевской области. В деревне Заполье Глусского района убиты 28-летняя бобруйчанка и ее 7-летний сын.

Как сообщает TUT.BY, тела женщины и мальчика утром 26 декабря обнаружил сосед. Предполагаемый убийца был здесь же на даче: 38-летний мужчина был сильно пьян.

По предварительным данным, смерть матери и ребенка наступила от множественных колото-резаных и огнестрельных ранений. Выстрелы, судя по всему, были сделаны из охотничьего ружья.

Подозреваемый в убийстве задержан. По предварительным данным, убийца и жертвы были знакомы. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и родственников, устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы убийства.

Возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц, одно из которых - малолетний. Если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит смертная казнь.

 

# происшествия # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
ЧП в метро Минска: из-за технической неисправности состава движение остановилось на 16 минут
28 декабря 2015 06:16

ЧП в метро Минска: из-за технической неисправности состава движение остановилось на 16 минут

Шокирующая трагедия в Москве: бизнес-леди выбросила 4-месячного ребёнка из окна и выпрыгнула следом
26 декабря 2015 14:36

Шокирующая трагедия в Москве: бизнес-леди выбросила 4-месячного ребёнка из окна и выпрыгнула следом

Ограбление ювелирного магазина в Петрикове: мужчина угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет
24 декабря 2015 13:34

Ограбление ювелирного магазина в Петрикове: мужчина угрожал продавцу предметом, похожим на пистолет