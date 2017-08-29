Смертельный наезд на белоруску с 10-летним ребенком в Москве попал на видео

Новости Беларуси. В Москве расследуют обстоятельства жуткого ДТП, в котором погибла 44-летняя белоруска из Гомеля. За жизнь ее 10-летнего сына борются врачи, мальчик в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.