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Смертельный наезд на белоруску с 10-летним ребенком в Москве попал на видео

29 августа 2017 09:36
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Новости Беларуси. В Москве расследуют обстоятельства жуткого ДТП, в котором погибла 44-летняя белоруска из Гомеля. За жизнь ее 10-летнего сына борются врачи, мальчик в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертельный наезд на белоруску с 10-летним ребенком в Москве попал на видео-1

Авария случилась на Алтуфьевском шоссе. Мать с ребенком переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый, когда их на огромной скорости сбил автомобиль, проехавший на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Авария в России

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