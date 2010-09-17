Смертельный фейерверк: четыре человека погибли в Слуцком районе в результате взрыва снаряда

Лесорубы обнаружили опасный боеприпас, принесли его домой и решили устроить ночью фейерверк. Оказалось, что подобную процедуру бригада лесозаготовителей проделывала и раньше. Однако, в этот раз прогремел взрыв.

Этой ночью Антон Александрович проснулся от страшного грохота. Сразу и не понял, не то гроза такой силы, не то взорвался газовый баллон.

Оказалось, взрыв прогремел у соседей. Здесь не первый день проживала бригада лесозаготовителей. Когда все вместе вышли за дом посмотреть, что произошло — обнаружили только воронку полтора на полтора метра. 4 человека погибли на месте.

Поиски тел продолжались всю ночь и целое утро. Следователи установили: накануне на делянке лесорубы обнаружили снаряд. Принесли домой и решили устроить ночью фейерверк. Оказалось, смертельный. Взрыв был такой силы, что у стоящих в 100 метрах тракторов, волной выбило стекла. Александр Шахнович на правах старшего пытался остановить опасное дело. Но его не послушали.

Александр Шахлевич, лесоруб лесозаготовительного предприятия:

«Не делайте» говорил, первый раз, второй — не слушали, молодежь.

Погибли молодые люди. Младшему едва исполнилось 24, старшему 40. Ребята выпивали редко. Были одними из лучших лесорубов. Занимались спортом — специально соорудили баскетбольное кольцо. Вот только грешили сбором опасных находок.

Это далеко не первая попытка устроить фейерверк. Накануне лесозаготовители тоже нашли снаряд и привели его в действие. Вторая попытка оказалась роковой — снаряд был со взрывателем.

Виталий Искрицкий, прокурор Слуцкого района:

Пытались вскрыть снаряд при помощи зубила и молотка. Снаряд сдетонировал, и произошла трагедия.

Еще два артиллерийских снаряда оперативники обнаружили недалеко от места ЧП. Их разминировала спецбригада. Военнослужащие исследуют место, где лесорубы нашли боеприпасы. Не исключено, что здесь могут быть и другие снаряды.

По факту взрыва прокуратура проводит проверку. В Слуцке ждут родственников погибших для опознания. Возможно, чтобы установить личности, понадобится дополнительная экспертиза.

Анастасия Корниенко, Андрей Дук, телекомпания СТВ, Минская область