Смертельное ДТП в Гродненской области: водитель уснул за рулем

Новости Беларуси. Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с «Жигулями». Все произошло на 190-м километре трассы Минск – Гродно. Водитель «Жигулей» погиб, его пассажир госпитализирован. Водитель и пассажир Volkswagen не пострадали.

Пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

23-летний водитель в утомленном состоянии двигался из Гродно в сторону Лиды. Потеряв контроль над дорогой, он выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигался автомобиль Жигули. Удар пришелся на левую часть автомобиля со стороны водительского сиденья, в результате чего водитель и пассажир ВАЗа получили многочисленные травмы, в последствии от полученных ран водитель скончался.