Прямой эфир

Смертельное ДТП в Гродненской области: водитель уснул за рулем

01 июня 2016 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с «Жигулями». Все произошло на 190-м километре трассы Минск – Гродно.

Водитель «Жигулей» погиб, его пассажир госпитализирован. Водитель и пассажир Volkswagen не пострадали.

Смертельное ДТП в Гродненской области: водитель уснул за рулем -1

Пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
23-летний водитель в утомленном состоянии двигался из Гродно в сторону Лиды. Потеряв контроль над дорогой, он выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигался автомобиль Жигули. Удар пришелся на левую часть автомобиля со стороны водительского сиденья, в результате чего водитель и пассажир ВАЗа получили многочисленные травмы, в последствии от полученных ран водитель скончался.

# происшествия # Авария в Гродненской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В поликлинике Гродно после прививки умерла 6-летняя девочка
01 июня 2016 10:46

В поликлинике Гродно после прививки умерла 6-летняя девочка

В Гомеле рядом с детской площадкой нашли плантацию конопли
01 июня 2016 10:34

В Гомеле рядом с детской площадкой нашли плантацию конопли

На мамином Mercedes со скоростью 299 км/ч минчанин мчался по Щучинскому району
01 июня 2016 08:03

На мамином Mercedes со скоростью 299 км/ч минчанин мчался по Щучинскому району