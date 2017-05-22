Прямой эфир

Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело

22 мая 2017 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следственным комитетом по Минской области возбуждено

уголовное дело по факту смертельного ДТП в Борисовском районе.

На закруглении дороги Зеленый Бор–Жодино водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело-1

В результате два человека – 25 и 39 лет – погибли на месте, а третий участник аварии в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сейчас специалисты выясняют, с какой скоростью двигался автомобиль, был ли он исправен и в каком состоянии находились жертвы ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
7 человек, среди которых 5 детей, спасли во время пожара в общежитии в Молодечно: видеофакт
22 мая 2017 15:28

7 человек, среди которых 5 детей, спасли во время пожара в общежитии в Молодечно: видеофакт

МЧС о пожаре на Славинского в Минске: загорание пластмассы на открытой территории
22 мая 2017 15:17

МЧС о пожаре на Славинского в Минске: загорание пластмассы на открытой территории

Трехлетний ребенок выпал из окна общежития в Брестском районе
22 мая 2017 14:36

Трехлетний ребенок выпал из окна общежития в Брестском районе