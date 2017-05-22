Смертельная авария в Борисовском районе: Opel разорвало на части, возбуждено уголовное дело

На закруглении дороги Зеленый Бор–Жодино водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате два человека – 25 и 39 лет – погибли на месте, а третий участник аварии в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сейчас специалисты выясняют, с какой скоростью двигался автомобиль, был ли он исправен и в каком состоянии находились жертвы ДТП, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.