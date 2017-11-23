Прямой эфир

Смерть 14-летней девочки в Молодечненском районе: минчанина будут судить за убийство и надругательство над трупом

23 ноября 2017 09:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Завершилось расследование уголовного дела по факту смерти 14-летней школьницы в Молодечненском районе.

По информации СК, причиной смерти девочки стала механическая асфиксия.

Напомним, поиски пропавшей девочки начались 29 июля нынешнего года. Первого августа в лесу было найдено тело подростка с признаками насильственной смерти. Подозреваемый 24-летний минчанин вскоре был задержан.

Смерть 14-летней девочки в Молодечненском районе: минчанина будут судить за убийство и надругательство над трупом-1

По информации следствия, молодой человек был знаком с девочкой. Он провожал ее домой, но в результате конфликта обвиняемый задушил школьницу. Установлено, что оба были пьяны.

«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе

Смерть 14-летней девочки в Молодечненском районе: минчанина будут судить за убийство и надругательство над трупом-4

Фото: СК

24-летнему парню предъявили обвинение по статьям «убийство» и «надругательство над трупом».

Он находится под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

# происшествия # Фотофакт # Убийство

Другие новости рубрики

Все новости
В Ивьевском районе пограничники задержали незаконных мигрантов
23 ноября 2017 07:48

В Ивьевском районе пограничники задержали незаконных мигрантов

В Минске разыскивают женщину, которой в обменном пункте по ошибке выдали на 450 больше долларов положенной суммы
22 ноября 2017 18:35

В Минске разыскивают женщину, которой в обменном пункте по ошибке выдали на 450 больше долларов положенной суммы

На перекрестке улиц Либкнехта и Куприянова столкнулись трактор и мотоцикл
22 ноября 2017 18:28

На перекрестке улиц Либкнехта и Куприянова столкнулись трактор и мотоцикл