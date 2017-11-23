Смерть 14-летней девочки в Молодечненском районе: минчанина будут судить за убийство и надругательство над трупом

Напомним, поиски пропавшей девочки начались 29 июля нынешнего года. Первого августа в лесу было найдено тело подростка с признаками насильственной смерти. Подозреваемый 24-летний минчанин вскоре был задержан.

По информации следствия, молодой человек был знаком с девочкой. Он провожал ее домой, но в результате конфликта обвиняемый задушил школьницу. Установлено, что оба были пьяны.