Смерть 14-летней девочки в Молодечненском районе: минчанина будут судить за убийство и надругательство над трупом

Новости Беларуси. Завершилось расследование уголовного дела по факту смерти 14-летней школьницы в Молодечненском районе.
По информации СК, причиной смерти девочки стала механическая асфиксия.
Напомним, поиски пропавшей девочки начались 29 июля нынешнего года. Первого августа в лесу было найдено тело подростка с признаками насильственной смерти. Подозреваемый 24-летний минчанин вскоре был задержан.
По информации следствия, молодой человек был знаком с девочкой. Он провожал ее домой, но в результате конфликта обвиняемый задушил школьницу. Установлено, что оба были пьяны.
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24-летнему парню предъявили обвинение по статьям «убийство» и «надругательство над трупом».
Он находится под стражей.
Уголовное дело направлено в суд.