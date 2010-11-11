Служебная собака при задержании нанесла травмы кошке-наркокурьеру

В исправительной колонии в Татарстане использовали кошку для передачи наркотиков в тюрьму.

Один из осужденных приручил кошку, живущую на территории колонии, а после переправил ее своим знакомым на волю. Те несколько дней морили несчастное животное голодом, потом надели на нее ошейник с героином и выпустили неподалеку от колонии. Кошка должна была вернуться обратно к хозяину, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Интерфакс».

Однако, руководство колонии, получив информацию о хвостатом наркокурьере, подготовило его задержание. Кошка была перехвачена оперативниками — те спустили служебную собаку, натренированную на поиск наркотиков.

Инга Мазуренко, руководитель пресс-службы УФСИН РФ по Татарстану:

В ошейнике кошки было обнаружено более 15 граммов героина. К сожалению, она через некоторое время скончалась: сказались раны, полученные при задержании собакой, и общее истощение организма.