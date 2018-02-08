Прямой эфир

Сложная обстановка на столичных магистралях: снег стал причиной нескольких аварий

08 февраля 2018 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти 400 машин и 800 рабочих задействованы в столице на уборке снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сложная обстановка на столичных магистралях: снег стал причиной нескольких аварий -1

Несмотря на внушительную порцию осадков, работа ведется в штатном режиме. Дороги чистят и посыпают антигололедными реагентами. Тем не менее, обстановка на столичных магистралях сложная. Десятки мелких аварий с самого утра 8 февраля произошли в разных районах города. Несоблюдение дистанции и превышение скорости – основные причины ДТП.

Сложная обстановка на столичных магистралях: снег стал причиной нескольких аварий -4

Так, на развязке кольцевой с улицей Тимирязева легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части. А на Тикоцкого не учел погодные условия водитель внедорожника. В итоге врезался в точно такую же машину. «Братья по несчастью» не пострадали.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечно горела квартира в многоэтажке, пострадал хозяин жилья
08 февраля 2018 14:23

В Молодечно горела квартира в многоэтажке, пострадал хозяин жилья

Экс-председатель ФК «Слуцк» приговорен к четырём годам лишения свободы за взятку
08 февраля 2018 13:58

Экс-председатель ФК «Слуцк» приговорен к четырём годам лишения свободы за взятку

38-летнего мужчину, избившего сотрудника метро, будут судить в Минске
08 февраля 2018 12:28

38-летнего мужчину, избившего сотрудника метро, будут судить в Минске