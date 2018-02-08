Сложная обстановка на столичных магистралях: снег стал причиной нескольких аварий

Новости Беларуси. Почти 400 машин и 800 рабочих задействованы в столице на уборке снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Почти 400 машин и 800 рабочих задействованы в столице на уборке снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Несмотря на внушительную порцию осадков, работа ведется в штатном режиме. Дороги чистят и посыпают антигололедными реагентами. Тем не менее, обстановка на столичных магистралях сложная. Десятки мелких аварий с самого утра 8 февраля произошли в разных районах города. Несоблюдение дистанции и превышение скорости – основные причины ДТП.
Так, на развязке кольцевой с улицей Тимирязева легковой автомобиль вылетел за пределы проезжей части. А на Тикоцкого не учел погодные условия водитель внедорожника. В итоге врезался в точно такую же машину. «Братья по несчастью» не пострадали.