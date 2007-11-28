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Слонимский хлебозавод был остановлен из-за пожара

28 ноября 2007 11:35
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В Гродненской области работа Слонимского хлебозавода была остановлена минувшей ночью из-за пожара. На место происшествия были направлены 3 пожарных расчета, оперативная группа и штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пожар удалось локализовать за несколько минут, однако пострадал один трансформатор, в котором находилось 200 литров горючей жидкости. Кроме того, из-за нарушения технологического процесса сгорело 250 килограммов хлебобулочных изделий.
# происшествия

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