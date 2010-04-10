Следственный комитет при прокуратуре РФ: Ту-154 президента Польши потерпел катастрофу в условиях сильного тумана

На борту самолета президента Польши Леха Качиньского, который разбился в Смоленской области в субботу, находились 96 человек, сообщил РИА Новости официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин.

"В субботу на окраине Печорска Смоленской области при заходе на посадку в аэропорту Северный в условиях сильного тумана потерпел катастрофу самолет Ту-154 президента Польши.



"Проводятся первоначальные следственные действия. Сведения о погибших уточняются", - добавил он.

Как сообщили РИА Новости в МЧС России, при ЧП погибли все находившиеся на борту люди. Данные о том, что все пассажиры и члены экипажа погибли, подтвердил РИА Новости и высокопоставленный источник в силовых структурах Центрального федерального округа. По его данным, самолет упал в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы в 10.50 мск.