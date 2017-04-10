СКР настаивает, что поезда в Москве столкнулись из-за неисправности тормозной системы

Новости России. В России продолжается расследование причин столкновения электрички с пассажирским поездом на окраине Москвы. Следственный комитет настаивает:
авария произошла из-за неисправности тормозной системы электропоезда.
Для проверки данной версии изъяты документы о техническом обслуживании состава. Возбуждено уголовное дело.
ЧП произошло 8 апреля. Пригородная электричка врезалась в пассажирский поезд «Москва–Брест». Пострадали около 50 человек. Некоторые из них остаются в больнице, в том числе – гражданка нашей страны.
В пункт назначения поезд прибыл почти с 6-часовым опозданием.
В Минске его встречали бригады скорой помощи. На сегодняшний день шесть россиян, которые были госпитализированы в белорусской столице, получив необходимую помощь уже покинули клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.