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СКР настаивает, что поезда в Москве столкнулись из-за неисправности тормозной системы

10 апреля 2017 18:45
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Новости России. В России продолжается расследование причин столкновения электрички с пассажирским поездом на окраине Москвы. Следственный комитет настаивает:

авария произошла из-за неисправности тормозной системы электропоезда.

Для проверки данной версии изъяты документы о техническом обслуживании состава. Возбуждено уголовное дело.

СКР настаивает, что поезда в Москве столкнулись из-за неисправности тормозной системы-1

ЧП произошло 8 апреля. Пригородная электричка врезалась в пассажирский поезд «Москва–Брест». Пострадали около 50 человек. Некоторые из них остаются в больнице, в том числе – гражданка нашей страны.

В пункт назначения поезд прибыл почти с 6-часовым опозданием.

В Минске его встречали бригады скорой помощи. На сегодняшний день шесть россиян, которые были госпитализированы в белорусской столице, получив необходимую помощь уже покинули клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Авария в России

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