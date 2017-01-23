Скончался мужчина, получивший травму позвоночника в «Силичах»

Новости Беларуси. Несчастный случай в горнолыжном центре «Силичи». 45-летний лыжник-любитель совершал сальто назад. При выполнении трюка мужчина нарушил правила безопасности,

в результате чего получил серьезную травму позвоночника.

Мужчину экстренно доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько дней. Но спасти мужчину не удалось.

По факту гибели посетителя горнолыжного центра Следственный комитет проводит проверку.

У мужчины остались жена и дочь-подросток.

Читайте также: Незнание не освобождает от ответственности, в том числе, за собственное здоровье. Минчанка сломала копчик в аквапарке (подробности резонансной истории здесь).