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Скончался мужчина, получивший травму позвоночника в «Силичах»

23 января 2017 18:40
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Новости Беларуси. Несчастный случай в горнолыжном центре «Силичи». 45-летний лыжник-любитель совершал сальто назад. При выполнении трюка мужчина нарушил правила безопасности,

в результате чего получил серьезную травму позвоночника.

Мужчину экстренно доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько дней. Но спасти мужчину не удалось.

По факту гибели посетителя горнолыжного центра Следственный комитет проводит проверку.

У мужчины остались жена и дочь-подросток.

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# происшествия # Несчастный случай

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