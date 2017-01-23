Скончался мужчина, получивший травму позвоночника в «Силичах»

Новости Беларуси. Несчастный случай в горнолыжном центре «Силичи». 45-летний лыжник-любитель совершал сальто назад. При выполнении трюка мужчина нарушил правила безопасности,
в результате чего получил серьезную травму позвоночника.
Мужчину экстренно доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько дней. Но спасти мужчину не удалось.
По факту гибели посетителя горнолыжного центра Следственный комитет проводит проверку.
У мужчины остались жена и дочь-подросток.
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