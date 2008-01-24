Скончалась женщина, пострадавшая от взрыва на "Витебскоблгазе"

Врачи специализированной клиники в Минске, где находилась 46-летняя пациентка, до последнего боролись за ее жизнь. Трагедия произошла на предприятии 10 января. 38-летний мужчина принес на работу 5-литровую пластиковую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, которая и послужила источником взрыва.



В результате пострадали 3 человека. Через два дня после трагедии скончался предполагаемый виновник ЧП. В настоящее время в больнице с ожогами 70% поверхности тела находится еще одна работница "Витебскоблгаза", 34-летняя женщина.