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Скончалась женщина, пострадавшая от взрыва на "Витебскоблгазе"

24 января 2008 15:06
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Врачи специализированной клиники в Минске, где находилась 46-летняя пациентка, до последнего боролись за ее жизнь. Трагедия произошла на предприятии 10 января. 38-летний мужчина принес на работу 5-литровую пластиковую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, которая и послужила источником взрыва.
 
В результате пострадали 3 человека. Через два дня после трагедии скончался предполагаемый виновник ЧП. В настоящее время в больнице с ожогами 70% поверхности тела находится еще одна работница "Витебскоблгаза", 34-летняя женщина.
# происшествия

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