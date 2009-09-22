Склад оружия в частном доме

За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов в Брестском районе задержан 39-летний индивидуальный предприниматель.

В деревне Лыщицы по месту жительства мужчины сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с оперативниками уголовного розыска Брестского РОВД обнаружили и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. В своем доме предприниматель хранил винтовку ТОЗ-8, калибра 5,6 мм со спиленным номером с оптическим прицелом TASKO 3-9X50E; 193 патрона калибра 5,6 мм; 1 патрон калибра 7,62 мм к снайперской винтовке Драгунова; арбалет иностранного производства с двумя аналогичными прицелами. Согласно заключению экспертизы винтовка является огнестрельным оружием, а патроны - боеприпасами, пригодными для стрельбы.

Кстати, злоумышленник уже был ранее судим за подделку документов. Следственное отделение Брестского РОВД возбудило уголовное дело по ч.2 ст.295 УК «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества, сообщает БЕЛТА.