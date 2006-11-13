Склад мясных изделий с просроченным сроком годности обнаружен под Минском

Около четырех тонн недоброкачественной мясных изделий изъяли минские сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями со склада и двух торговых точек рынка <Ждановичи>. Склад нелегальной продукции располагался недалеко от рынка в частном доме по улице Ржавецкой.

В помещении, не оснащенном холодильной камерой, обнаружены мясные изделия польских производителей, срок годности которых закончился еще в октябре. Здесь же находилось и оборудование для вакуумной упаковки, с помощью которого испорченные польские балыки и колбасы переупаковывали и наклеивали белорусские ярлыки. В торговом боксе найден мешок, наполненный сорванными польскими этикетками, и несколько рулонов ценников с реквизитами отечественных производителей. При этом никаких сопроводительных документов и сертификатов качества на иностранный товар задержанный предприниматель предъявить не смог.

По словам сотрудников санэпидемслужбы, употребляя просроченное мясо, купленное на рынке, люди (особенно дети и подростки) могут получить острые отравления, а при длительном употреблении - серьезные хронические заболевания. Поэтому покупателям при выборе товара рекомендуется быть внимательными и осторожными, не соблазняясь низкими ценами.