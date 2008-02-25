Скандальное убийство в Голландии

В Нидерландах убита 26-летнняя гражданка Беларуси. Екатерина Ханяк семь лет назад вышла замуж за голландского бизнесмена и уехала из страны.

В апреле прошлого года сестра убитой подала в розыск. Екатерина перестала звонить на родину. В июле в Московском РУВД было заведено уголовное дело по факту исчезновения. Несколько дней назад полиция Нидерландов обнаружила останки Екатерины. По сообщениям голландских СМИ труп женщины был в ящике со строительной смесью в доме, в котором она проживала с мужем.

Главный подозреваемый - муж Екатерины. С ним и 4-летней дочерью она проживала в поселке Баарле-Нассау. Дом, который снимала семья, находится на территории двух стран: входная дверь в Нидерландах, а задний двор - в Бельгии. Поэтому следствие ведется и голландской и бельгийской полицией.

Голландский бизнесмен также подавал заявление об исчезновении белорусской жены. Он же утверждал, что женщина скорей всего вернулась в Беларусь. Однако обстоятельство, что труп женщины обнаружен в доме, где проживали супруги. По информации полиции дочь Екатерины в настоящее время находится на попечении у няни.

О главном подозреваемом известно, что он был владельцем сети саун. В голландских СМИ фигурирует информация, что это были подпольные бордели. Ничего не известно и о предполагаемых мотивах преступления. В настоящее время, главная задача следствия - точное установление личности обнаруженного тела.

