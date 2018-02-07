СК завершил расследование по делу об изнасилованиях и убийству несовершеннолетней в Витебской области

Новости Беларуси. Завершено расследование дела об изнасилованиях в Полоцке и Новополоцке, а также убийстве несовершеннолетней.

По информации СК, обвиняемыми признаны четверо уроженцев Полоцкого района, чья роль в преступлениях была разной.

Основными действующими лицами дела являются мужчины с разницей в возрасте в 17 лет. Они познакомились в 2000 году. Старший из мужчин, которому было больше 35 лет и за плечами была судимость, стал авторитетом для младшего, которому только исполнилось 18 лет.

Фигуранты вместе совершили ряд преступлений – против половой неприкосновенности и половой свободы, против личной свободы, чести и достоинства, а также против собственности.

В 2001 году мужчины были осуждены за совершение в соучастии имущественных преступлений. Другие факты противоправной деятельности были установлены позже.

В 2009 году мужчины взялись за старое, но сфокусировались на изнасилованиях. Организатор приобретал нейролептики, которые производили седативный эффект. Мужчины знакомились на улицах с женщинами, которые, как правило, находились в нетрезвом состоянии, общались с ними и предлагали угостить алкоголем или кофе, в которые был подмешен препарат. Затем жертву без сознания привозили в квартиру организатора в Новополоцке, где происходили преступления, к которым иногда привлекали знакомых.