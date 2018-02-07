СК завершил расследование по делу об изнасилованиях и убийству несовершеннолетней в Витебской области
Новости Беларуси. Завершено расследование дела об изнасилованиях в Полоцке и Новополоцке, а также убийстве несовершеннолетней.
По информации СК, обвиняемыми признаны четверо уроженцев Полоцкого района, чья роль в преступлениях была разной.
Основными действующими лицами дела являются мужчины с разницей в возрасте в 17 лет. Они познакомились в 2000 году. Старший из мужчин, которому было больше 35 лет и за плечами была судимость, стал авторитетом для младшего, которому только исполнилось 18 лет.
Фигуранты вместе совершили ряд преступлений – против половой неприкосновенности и половой свободы, против личной свободы, чести и достоинства, а также против собственности.
В 2001 году мужчины были осуждены за совершение в соучастии имущественных преступлений. Другие факты противоправной деятельности были установлены позже.
В 2009 году мужчины взялись за старое, но сфокусировались на изнасилованиях. Организатор приобретал нейролептики, которые производили седативный эффект. Мужчины знакомились на улицах с женщинами, которые, как правило, находились в нетрезвом состоянии, общались с ними и предлагали угостить алкоголем или кофе, в которые был подмешен препарат. Затем жертву без сознания привозили в квартиру организатора в Новополоцке, где происходили преступления, к которым иногда привлекали знакомых.
Старший из мужчин. Фото: СК
В 2010-2011 младший участник был в местах лишения свободы, а старший продолжал действовать по данной схеме.
Употребление нейролептиков с алкоголем противопоказано, потому что могут возникнуть побочные действия.
В сентябре 2012 года фигуранты познакомились с несовершеннолетней, а затем пригласили ее в кафе и гости. Девушка выпила алкоголь с препаратом и в результате этого скончалась в квартире. Ее тело было захоронено в карьере в Полоцком районе. Девушку разыскивали как пропавшую без вести несколько лет. Позже была установлена причастность мужчин к исчезновению несовершеннолетней. В декабре 2016 задержали старшего из обвиняемых.
Из релиза СК РБ:
Обвиняемые отрицают свою причастность к убийству, а также наличие у них умысла на изнасилование девушки. Но в таком случае остается открытым вопрос – для чего подмешивать в напитки лекарство, а затем избавляться от всевозможных улик (личных вещей, телефона)? При этом в ходе исследования с участием экспертов места захоронения не было обнаружено ничего из ее одежды, хотя фрагменты должны были сохраниться.
Знакомый организатора, которому предъявлено обвинение в убийстве, рассказал о сокрытии следов преступления.
Младший из мужчин. Фото: СК
В ходе работы по делу были опрошены более 300 свидетелей, около 50 потерпевших. Были проведены десятки экспертиз и проверок показаний на месте.
Всего было установлено 46 эпизодов противоправной деятельности, первый из которых произошел в 1999 году. Это не только изнасилования и убийства, но и иные преступления.
Руководитель группы отрицал свою причастность к совершению преступлений. Его действия квалифицированы по статьям «убийство», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «разбой», «похищение человека».
37-летнему мужчине предъявлено обвинение в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и похищении человека.
35-летнему знакомому организатора, который указал место захоронения девушки, инкриминировано убийство и покушение на изнасилование.
Поступки четвертого – 52-летнего мужчины – были квалифицированы как насильственные действия сексуального характера, разбой и хулиганство.
Все мужчины ранее были привлечены к уголовной ответственности.
Материалы дела направлены в суд.