СК возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова: под стражу заключены 6 человек

Владельца парка развлечений и авторынка в микрорайоне Малиновка обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Под стражу по данному уголовному делу заключены шесть человек. В том числе директор закрытого акционерного общества «Торговый Мир – „Кольцо“» и директор общества с ограниченной ответственностью «Парк развлечений Dreamland», а так же управляющий Madison Royal Club и иные лица.

В отношении задержанных ведутся следственные действия.