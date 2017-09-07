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СК возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова: под стражу заключены 6 человек

07 сентября 2017 17:11
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владельца парка развлечений и авторынка в микрорайоне Малиновка обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Среди подозреваемых также оказались и топ-менеджеры бизнесмена.

СК возбудил уголовное дело в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова: под стражу заключены 6 человек-1

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Под стражу по данному уголовному делу заключены шесть человек. В том числе директор закрытого акционерного общества «Торговый Мир – „Кольцо“» и директор общества с ограниченной ответственностью «Парк развлечений Dreamland», а так же управляющий Madison Royal Club и иные лица.

В отношении задержанных ведутся следственные действия.

Сам же бизнесмен в данный момент находится за пределами страны.

# происшествия # Налоги # Фотофакт # Юлия Гончарова

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