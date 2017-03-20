СК проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи с тремя детьми в Столбцах

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту отравления семьи угарным газом. В воскресенье вечером в больницу попала вся семья: муж с супругой и трое несовершеннолетних детей. Самому маленькому члену семьи – всего годик.



Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

В ходе проверочных мероприятий установлено, что по месту жительства пострадавших, в квартире двухэтажного дома в города Столбцы, эксплуатировался газовый котел. Предварительная причина отравления произошла вследствие ненадлежащей работы вытяжной системы вентиляционных каналов. С целью установления обстоятельств произошедшего следствием проводится комплекс мероприятий, в числе которых экспертизы, а также изучаются документы на предмет исследования компетентными службами исправности газового оборудования и состояния вентиляционных каналов.

Без запаха и цвета, угарный газ уже стал причиной нескольких смертей белорусов.

Трагедии в основном происходят по причине несоблюдения простых, но важных правил безопасности.

Как уберечь себя и близких от отравления угарным газом? Здесь подробнее.