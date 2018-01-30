СК: по факту пожара в Лидском районе возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. 30 января в Лидском районе произошел пожар в подъезде четырехквартирного дома. О пожаре сообщили соседи.
По информации УСК по Гродненской области, ЧП произошло ночью 30 января. Сильное задымление наблюдалось на втором этаже дома. Там в одной из квартир были обнаружены тела трех человек.
В результате инцидента погибла семья из трех человек: родители и их 31-летний сын.
Кадры с места трагедии – здесь подробнее.
На телах умерших не были обнаружены повреждения, которые могли бы привести к смерти. Признаки свидетельствуют о том, что погибшие отравились угарным газом.
Рассматриваемая причина – неосторожное обращение с огнем при курении на диване.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Будет проведен ряд экспертиз. Собираются материалы, характеризующие погибших.
Продолжаются следственные действия.