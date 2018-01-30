Прямой эфир

СК: по факту пожара в Лидском районе возбуждено уголовное дело

30 января 2018 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 30 января в Лидском районе произошел пожар в подъезде четырехквартирного дома. О пожаре сообщили соседи.

По информации УСК по Гродненской области, ЧП произошло ночью 30 января. Сильное задымление наблюдалось на втором этаже дома. Там в одной из квартир были обнаружены тела трех человек.

В результате инцидента погибла семья из трех человек: родители и их 31-летний сын.

Кадры с места трагедии – здесь подробнее.

СК: по факту пожара в Лидском районе возбуждено уголовное дело-1

Фото: СК

На телах умерших не были обнаружены повреждения, которые могли бы привести к смерти. Признаки свидетельствуют о том, что погибшие отравились угарным газом.

Рассматриваемая причина – неосторожное обращение с огнем при курении на диване.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

СК: по факту пожара в Лидском районе возбуждено уголовное дело-4

Фото: СК

Будет проведен ряд экспертиз. Собираются материалы, характеризующие погибших.

Продолжаются следственные действия.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Одному – 18 лет, второму – 19. В Гродно учащиеся колледжа обокрали более 40 автомобилей
30 января 2018 09:25

Одному – 18 лет, второму – 19. В Гродно учащиеся колледжа обокрали более 40 автомобилей

Названа предполагаемая причина пожара в Лидском районе, в котором погибла семья
30 января 2018 09:05

Названа предполагаемая причина пожара в Лидском районе, в котором погибла семья

В Гродно водитель учреждения соцобслуживания находился за рулем пьяным
30 января 2018 08:10

В Гродно водитель учреждения соцобслуживания находился за рулем пьяным