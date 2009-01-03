Ситуация в секторе Газа по-прежнему крайне напряженная

За сутки в Палестине от израильских авиаударов погибли 15 человек. Всего за время операции жертвами стали 430 палестинцев. Почти четверть из них – мирные жители.Раненых более двух тысяч. Боевики ХАМАС продолжают обстрелы израильских городов. ООН обратилась к международному сообществу с призывом выделить средства на экстренные нужды жителей сектора Газа. По оценкам экспертов, на закупку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости потребуется 34 миллиона долларов.



Тем временем, волна антиизраильских протестов охватывает все новые страны. Демонстрации против насилия в секторе Газа прошли в Колумбии, Индонезии, Афганистане. Люди требовали прекратить агрессию Израиля против мусульман. В большинстве случаев выступления прошли без серьезных эксцессов.