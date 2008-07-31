Прямой эфир

Ситуация в Молдове ухудшилась из-за начавшегося сильного дождя и града

31 июля 2008 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В результате разгула стихии в некоторых районах Кишинева прекратилась подача электроэнергии и воды.

Есть угроза затопления насосной станции в Вадул-луй-Водэ, которая обеспечивает питьевой водой жителей столицы. Из-за непогоды возникли дополнительные трудности в эвакуации людей. Дубоссарская ГЭС в Приднестровье уже приблизилась к аварийному режиму работы.

В целях безопасности ГЭС увеличили сброс воды. Самый опасный участок – вдоль границы с Румынией. Там укрепляют дамбу. Замеры воды в Пруте делают каждые полчаса. Чрезвычайная паводковая ситуация объявлена в нескольких районах Молдовы. Накануне страна обратилась к международному сообществу с просьбой о предоставлении срочной гуманитарной помощи для ликвидации последствий наводнения. Ущерб от стихии  исчисляется десятками миллионов долларов. 


 

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
30 июля 2008 13:53

Украина обратиться к международному сообществу за помощью в ликвидации последствий наводнения на западе страны

30 июля 2008 13:52

В Ганцевичском районе Брестской области на железнодорожном переезде произошла авария

30 июля 2008 13:51

В деревне Раков Воложинского района произошл пожар