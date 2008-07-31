Ситуация в Молдове ухудшилась из-за начавшегося сильного дождя и града

В результате разгула стихии в некоторых районах Кишинева прекратилась подача электроэнергии и воды.

Есть угроза затопления насосной станции в Вадул-луй-Водэ, которая обеспечивает питьевой водой жителей столицы. Из-за непогоды возникли дополнительные трудности в эвакуации людей. Дубоссарская ГЭС в Приднестровье уже приблизилась к аварийному режиму работы.

В целях безопасности ГЭС увеличили сброс воды. Самый опасный участок – вдоль границы с Румынией. Там укрепляют дамбу. Замеры воды в Пруте делают каждые полчаса. Чрезвычайная паводковая ситуация объявлена в нескольких районах Молдовы. Накануне страна обратилась к международному сообществу с просьбой о предоставлении срочной гуманитарной помощи для ликвидации последствий наводнения. Ущерб от стихии исчисляется десятками миллионов долларов.



