Ситуация с лесными пожарами в России понемногу стабилизируется

Победили огонь в Ульяновской, Курской и Оренбургской областях, а также в Татарстане.

Заметно улучшилась обстановка в Мордовии и Марий Эл. Сложно по-прежнему в Нижегородской и Рязанской областях.

А в Подмосковье создается группа противопожарной авиации. Как только позволит погода, самолёты и вертолёты поднимутся в воздух, чтобы тушить огонь сверху. Дым от горящих торфяников в российской столице не рассеялся. Впрочем, синоптики обнадёживают жителей. Они говорят, что сегодня смог уйдёт из города. Его должен прогнать атмосферный фронт, который принесёт с собой кратковременные дожди с грозами и небольшое снижение температуры — до 35 градусов.