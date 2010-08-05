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Ситуация с лесными пожарами в России остается крайне сложной: их уже более 500

05 августа 2010 19:42
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Едва успевают потушить одни, как тут же возникают новые очаги. Только за сутки зафиксировано 373 возгорания.Пламенем объяты 17 субъектов Российской Федерации. В семи регионах, в том числе в Московской области, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего же в стране горит почти 200 тысяч гектаров леса. Огонь перекидывается на постройки и уничтожает дома в считанные минуты. Без крова остались свыше 3,5 тысяч россиян. Спасатели продолжают разбирать завалы сгоревших деревень. Под обломками некогда жилых домов они находят погибших. Стихия унесла жизни 50 человек.
# происшествия # Природные катаклизмы

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