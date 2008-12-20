Ситуация на дорогах Беларуси остаётся сложной

Водитель автомобиля ГАЗ при обгоне не справился с управлением, машину занесло, и в результате она перевернулась.
Жертв и пострадавших нет, так как во время происшествия в пристройке никого не было. Завалы в несколько метров высотой разбирают спасатели и техника.
Автобус на большой скорости столкнулся с грузовиком. После этого разгневанные родственники погибших подожгли автобус.
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