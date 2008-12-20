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Ситуация на дорогах Беларуси остаётся сложной

20 декабря 2008 15:07
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Погодные условия привели к росту числа ДТП. И прогнозы синоптиков не утешительны. В ближайшие сутки гололёд сохранится. Госавтоинспекция столицы предъявляет особые требования к водителям и пешеходам.
# происшествия

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