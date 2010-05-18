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Сильный ветер стал причиной задержки двух дизель-поездов в Осиповичском районе

18 мая 2010 14:54
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Ураганные порывы повалили деревья на железнодорожные пути. Остановка была до получаса. Пострадавших нет.Грозы и сильные дожди ожидаются в регионе и сегодня.
# происшествия

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