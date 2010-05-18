Сильный ветер стал причиной задержки двух дизель-поездов в Осиповичском районе

Взрыв вертолета на Филиппинах: погибли четыре человека

Причины крушения летательного аппарата близ города Лусена на севере страны выясняют. Вертолет взорвался в воздухе на высоте около 300 метров и упал на жилой квартал примерно через две минуты после взлета.