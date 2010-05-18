Сильный ветер стал причиной задержки двух дизель-поездов в Осиповичском районе

В ряде европейских стран дожди привели к разливу рек. Жертвами наводнений в Чехии стали, по меньшей мере, четыре человека. Тысячи жителей были вынуждены покинуть дома.
Причины крушения летательного аппарата близ города Лусена на севере страны выясняют. Вертолет взорвался в воздухе на высоте около 300 метров и упал на жилой квартал примерно через две минуты после взлета.
Террорист подорвал себя при прохождении военного конвоя НАТО, примерно в километре от российского посольства.
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