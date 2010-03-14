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Сильный ветер стал причиной обрушения строительного крана в Атлантик-Сити (США)

14 марта 2010 16:52
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В момент происшествия около стройплощадки проезжала полицейская патрульная машина. Один из обломков, разлетевшихся при падении крана, пробил стекло в патрульной машине и ранил полицейского.

Два жилых дома, расположенных около стройплощадки, были эвакуированы, а движение по улицам, примыкающим к месту падения крана, перекрыто.

Полицейский из Атлантик-Сити, чьи ранения, по мнению врачей, не представляют угрозы для жизни, пока является единственным пострадавшим от последствий сильного ветра и дождей, обрушившихся на северо-восток США, сообщает Associated Press.

# происшествия # Башенный кран

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