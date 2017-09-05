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Сильный ветер повалил в Минске остановочный пункт: три человека пострадали

05 сентября 2017 05:37
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Новости Беларуси. Сильные ливни, дожди и грозы пройдут 5 сентября по всей Беларуси. Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности. В некоторый районах ожидается шквалистый ветер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер повалил в Минске остановочный пункт: три человека пострадали-1

Непогода пришла в страну накануне. Последствия стихии продолжают устранять в столице. Сильный ветер в Минске повалил остановочный пункт по улице Янки Брыля. Три человека пострадали.

Падали также деревья – некоторые из них на машины и жилые дома.

Сильный ветер повалил в Минске остановочный пункт: три человека пострадали-4

Прохладная сентябрьская погода сохранится до конца недели.

# происшествия # Ураганы

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