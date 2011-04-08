Прямой эфир

Сильный ветер оставил без электричества более ста населенных пунктов в Брестской области

08 апреля 2011 17:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Резкое изменение погоды в сторону похолодания в ближайшее время прогнозируют синоптики.

Наиболее пострадали Барановичский, Ляховичский и Пружанский районы. Единичные отключения зафиксированы в Ивацевичском и Столинском районах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На данный момент работы по восстановлению электроснабжения практически завершены. Кроме того, повреждено немало кровель жилых домов и сельскохозяйственных построек.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:
В восстановительных работах на текущий момент около 40 единиц техники и более 100 человек различных министерств и ведомств. Остаются обесточенными всего 16 населённых пунктов, и уже 8 жилых домов восстановлены.

# происшествия # Природные катаклизмы # Погода

Другие новости рубрики

Все новости
В Таиланде правоохранители изъяли у контрабандистов 2000 бенгальских варанов
08 апреля 2011 14:09

В Таиланде правоохранители изъяли у контрабандистов 2000 бенгальских варанов

08 апреля 2011 08:57

Война в Ливии. От дружественных ударов авиации НАТО погибли не менее 25… повстанцев

Бывший ученик расстрелял школьников во время уроков
08 апреля 2011 08:51

Бывший ученик расстрелял школьников во время уроков