Сильный ветер оставил без электричества более ста населенных пунктов в Брестской области

Резкое изменение погоды в сторону похолодания в ближайшее время прогнозируют синоптики.

Наиболее пострадали Барановичский, Ляховичский и Пружанский районы. Единичные отключения зафиксированы в Ивацевичском и Столинском районах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На данный момент работы по восстановлению электроснабжения практически завершены. Кроме того, повреждено немало кровель жилых домов и сельскохозяйственных построек.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

В восстановительных работах на текущий момент около 40 единиц техники и более 100 человек различных министерств и ведомств. Остаются обесточенными всего 16 населённых пунктов, и уже 8 жилых домов восстановлены.