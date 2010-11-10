Сильный туман стал причиной задержки половины рейсов в Национальном аэропорту «Минск»

Рейс из Грузии был задержан на целых семь часов. Из Батуми самолет взлетел ближе к полудню. В Минске к этому времени зал прилета уже был переполнен встречающими.

Анжела и Роман дежурят у 6-го сектора с раннего утра. Надпись на табло «Задержан» напротив рейса из Батуми успели изучить до последнего пикселя. Заодно решили с десяток кроссвордов. И в своем ожидании они далеко не одиноки. Такое же примечание сегодня красовалось рядом с Москвой, Тегераном и Бейрутом.

Анжела Сурманидзе:

Мы сами из Солигорска. В 4 часа утра встали, чтобы приехать, встретить — в семь утра должен был прилететь самолет.

Анатолий Гусаров, генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Сегодня задержано около половины всей рейсов — от трех до пяти часов, то есть, достаточно серьезные задержки.

В диспетчерском центре сегодня разбор полетов проходил по новому графику. Пришлось работать четко под диктовку небесной канцелярии. Хоть ситуация для ноября привычная, но в этом году такого тумана еще не видели. Его не видели в принципе и в Москве, и в Тегеране, однако пилоты долго не могли решиться взять курс на Минск. И радары в центре управления до обеда фиксировали только самолеты-одиночки. Это и называется «нелетной погодой».

Виктор Чучулов, начальник службы воздушного движения Минского аэродромного диспетчерского центра:

Прогноз на два часа видимо, был хуже. А к моменту посадки еще хуже могло быть. Поэтому нет смысла лететь. Потом крутиться, выходить на запасной — так лучше и не вылетать.

Зато после полудня борты пошли на посадку один за одним. Первыми встречали москвичей, которые сразу разбежались по такси. Оно и понятно: время сейчас — деньги. И эти пять часов ожидания на пользу не пошли. Так что рабочий график некоторым пришлось откорректировать.

Буквально через двадцать минут солигорчане уже встречали своего гостя из Грузии. Градус терпения к этому времени уже начал зашкаливать. Видимо, поэтому и встреча получилась такой теплой. Хоть и понервничал, но долетел. А подарки за полдня не испортятся.

Больше сегодня повезло тем, кто из Беларуси вылетал. Задержали только один рейс — на Стокгольм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К примеру, Стив домой в Швецию не особо и торопился. Так что лишние полтора часа в Минске на настроении туриста не отразились.