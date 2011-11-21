Сильный туман и плохая видимость стали причиной вынужденной посадки в Ганновере самолета, вылетевшего из Амстердама в Минск

Сильный туман нарушил работу нескольких аэропортов в Европе. Так, в воздушных гаванях Лондона из-за плохой видимости отмены и задержаны сотни авиарейсов.

Вылетевший из Амстердама в Минск рейс из-за плохой видимости совершил вынужденную посадку в Ганновере. Пока время его прилета на табло в Национальном аэропорту «Минск» изменяется на более позднее. Продолжит аэробус следование в белорусскую столицу, либо вернется обратно, пока не известно.

Нарушил работу воздушных гаваней густой туман и в Румынии – закрыты два терминала. Серьезно затруднено движение по автомагистралям. Некоторые трассы и вовсе власти решили перекрыть.

А в Нидерландах туман сорвал футбольный матч. Из-за густой пелены, не было видно даже ворот соперника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.