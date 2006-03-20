Сильный снегопад прошел по территории страны 19 марта

Подразделения МЧС Беларуси практически ликвидировали последствия шквального ветра и снегопада.Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Виталий Новицкий. Так, по последним оперативным данным, восстановлено электроснабжение в больницах, школах, производственных помещениях, сельскохозяйственных зданиях. Возобновлена работа 183 трансформаторных подстанций. Для ликвидации последствий сильного ветра и снегопада было привлечено 16 единиц техники, а также около 100 человек. В результате сильного ветра 106 населенным пунктам Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей причинен материальный ущерб, размеры которого в настоящее время устанавливаются.