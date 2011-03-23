Сильный пожар в Египте: по подозрению в поджоге здания МВД арестованы несколько человек

В Египте расследуют причины сильного пожара в одном из зданий комплекса МВД. По подозрению в поджоге арестованы несколько человек.

Накануне, 22 марта, огнем был объят один из корпусов Министерства внутренних дел. На месте ЧП работали пять пожарных расчетов. Незадолго до возгорания у здания Министерства прошла массовая акция протестов. Нескольких тысяч полицейских вышли с требованием повышения заработной платы и улучшения социальных условий. Стражи порядка также выступали за отставку нынешнего главы МВД и возвращение его предшественника, при котором, как отметили многие демонстранты, им было намного лучше работать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».